После творческой паузы группа Lama выпустила новый трек
-
Розсилка
Новая композиция называется «Дым»
Известная украинская певица, фронтвумен группы Lama Наталья Дзенькив после долгой творческой паузы представила новую музыкальную композицию.
Новый трек был опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Как стало известно Scotch, новая композиция «Дым» войдет в новый альбом, который совсем скоро выйдет в свет.
«На первый взгляд я пыталась написать драйвовый трек, довольно простую песню с красивой мелодикой, припев которой легко бы запоминался. Поэтому, возможно, использование слова «курил» может показаться довольно странным. Кстати, во время написания сингла меня пытались отговорить от использования этой аллегории, но я настояла на своем. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду», - так прокомментировала выход нового трека Наталья Дзенькив.
Джерело: ТСН