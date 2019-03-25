После творческой паузы группа Lama выпустила новый трек



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Фронтвумен группы Lama Наталья Дзенькив

Новая композиция называется «Дым»

Известная украинская певица, фронтвумен группы Lama Наталья Дзенькив после долгой творческой паузы представила новую музыкальную композицию.

Новый трек был опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Как стало известно Scotch, новая композиция «Дым» войдет в новый альбом, который совсем скоро выйдет в свет.

«На первый взгляд я пыталась написать драйвовый трек, довольно простую песню с красивой мелодикой, припев которой легко бы запоминался. Поэтому, возможно, использование слова «курил» может показаться довольно странным. Кстати, во время написания сингла меня пытались отговорить от использования этой аллегории, но я настояла на своем. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду», - так прокомментировала выход нового трека Наталья Дзенькив.

Джерело: ТСН