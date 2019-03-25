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    Шоу-биз

    19-летний сын Боно выпустил первую песню

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    &nbsp;Элайджа Хьюсон и его отец Bono - 19-летний сын Боно выпустил первую песню
     Элайджа Хьюсон и его отец Bono

    Старший сын вокалиста рок-группы U2 Элайджа Хьюсон пошел по его музыкальным стопам

    У фронтмена группы U2 Боно - четверо детей, ни один из которых не обделен талантом. Его старшая дочь - Джордан Джон Хьюсон - вошла в рейтинг самых влиятельных молодых людей мира по версии журнала Forbes, младшая - Ив Хьюсон - выбрала актерскую карьеру.

    Старший сын - 19-летний Элайджа Хьюсон - вдохновился примером отца, еще в школе создал собственную группу Inhaler и на днях представил на суд общественности первый хит It Will not Always Be Like This. В коллективе Элайджа выступает в роли солиста и ритм-гитариста.

    Можно не сомневаться - выпуская первый сингл, Элайджа был уверен в его успехе. Еще в ноябре прошлого года в интервью изданию Extra он признавался:

    «Мой отец с радостью готов помочь мне, если я обращусь к нему за советом - например, спрошу, отстойная ли моя песня или нет. Отец всегда скажет мне правду». 



    Джерело: Hello!

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