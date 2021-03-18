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    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)

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    53-летний бизнесмен Джанлука Вакки опубликовал трогательное фото со своей четырехмесячной малышкой - «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)

    53-летний бизнесмен Джанлука Вакки опубликовал трогательное фото со своей четырехмесячной малышкой

    Итальянский бизнесмен нежно выразил чувства к очаровательной Блу Иерусалим

    53-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и 26-летняя венесуэльская фотомодель Шэрон Фонсека воспитывают дочь. Она любимица в семье. Молодая мама полностью сконцентрирована на воспитании ребенка. Отец после работы также спешит пообщаться с наследницей. Джанлука позировал с Блу на празднике.

    Родители подобрали для крошки красивое красное платье с пышной юбкой. Его дополнили пинетки в тон наряду. Голову младенца украсил бежевый ободок с бантиком. Вакки трепетно держал девочку на руках и улыбался ей. «Утонул в любви!» - признался счастливый отец.

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    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)
    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)
    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)
    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)
    «Танцующий миллионер» похвастался 4-месячной дочерью (фото)

    Фонсека также снялась с дочерью. Они позировала с Блу в спальне. Инстадива надела малышке розовый костюмчик и стильную вязаную кофточку молочного цвета. Фотомодель поддержала сильных женщин, к которым относит и себя. «Я уважаю все ваши достижения, мужество и решенные проблемы. Одна из самых важных моих задач как мамы — всегда напоминать маленькой девочке, что вместе мы сильнее!» — написала она.

    Блу Иерусалим родилась с аномалией развития челюсти — волчьей пастью. В будущем ей предстоит операция по исправлению патологии. Поклонники звездной пары оставили много теплых слов в адрес их наследницы.

    «Папина няшка!», «Милая до дрожи!», «Какая красоточка у вас растет», «Очень славная девочка. Вырастет красавицей, как ее мать», «И веселая, жизнерадостная – в папочку!», «Само очарование!», «Аномалии не видно! Скоро исправите проблему – и все наладится», «Как я люблю ее! Украшает мир красотой и обаянием», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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