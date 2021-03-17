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    Экс-«Виа Гра» выпустила новый клип (видео)

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    Певица Вера Брежнева - Экс-«Виа Гра» выпустила новый клип (видео)
    Певица Вера Брежнева

    «Мир полон чудес», – поет Вера

    Певица Вера Брежнева порадовала поклонников свежим синглом «Ты не один». Теперь его можно не только услышать, но и увидеть. В основу клипа положена очевидная на первый взгляд, но такая актуальная мысль - мы не одиноки.

    Минималистичный клип пропитан символизмом, он будто погружает нас во внутренний мир самой певицы: спокойствие, умиротворение, приглушенные тона и мягкие краски - вот, что мы видим. При этом музыка и невероятная позитивная энергия Веры заряжает даже через экраны и ты невольно начинаешь улыбаться!

    «Мир полон чудес», - поет Вера, - и мы понимаем, что это о мире каждого из нас.

    «Ты не один» - история близкая и понятная всем. История о том, как важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

    Читайте также: С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости Вера Брежнева певица
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