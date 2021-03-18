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    Супермодель Эмили Ратаковски впервые после родов показала фигуру (фото)

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    29-летняя супермодель Эмили Ратаковски показала изменившуюся фигуру - Супермодель Эмили Ратаковски впервые после родов показала фигуру (фото)

    29-летняя супермодель Эмили Ратаковски показала изменившуюся фигуру

    instagram.com/emrata/

    Звезда подиумов устроила пикантную фотосессию через девять дней после родов

    29-летняя супермодель Эмили Ратаковски родила Сильвестра 8 марта. За столь короткий промежуток времени молодая мама умудрилась вернуть прежние формы. Эмили посчитала это отличным поводом для новой съемки.

    Инстадива позировала в домашней обстановке. Актриса фильма «Красотка на всю голову» расположилась на ковре рядом с любимым псом Коломбо. Молодая мама позировала полностью обнаженной, гордо демонстрируя подтянутые ягодицы и постройневшую талию. Звезда повторила позу своего питомца и мило улыбнулась.

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    Супермодель Эмили Ратаковски впервые после родов показала фигуру (фото)
    Супермодель Эмили Ратаковски впервые после родов показала фигуру (фото)
    instagram.com/emrata/

    Модель относится к Коломбо как к ребенку. Она проводит с ним много времени и дарит ему свою заботу. Ратаковски давно считает его полноправным членом семьи. Вчера псу исполнилось два года. Эмили трогательно поздравила его с днем рождения, назвав его своим «пушистым сыном».

    Звезда также показала своих родных. Эмили запечатлела мужа Себастьяна Биар-Маккларда с новорожденным. Малыш Сильвестр в забавной полосатой шапочке, укутанный в бирюзовую шаль, лежал у отца на руках. Муж Ратаковски с нежностью посмотрел на ребенка. Пес Коломбо тоже находился рядом с ними. «Самый лучший старший брат», — написала Эмили.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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