Супермодель Эмили Ратаковски впервые после родов показала фигуру (фото)

Звезда подиумов устроила пикантную фотосессию через девять дней после родов

29-летняя супермодель Эмили Ратаковски родила Сильвестра 8 марта. За столь короткий промежуток времени молодая мама умудрилась вернуть прежние формы. Эмили посчитала это отличным поводом для новой съемки.

Инстадива позировала в домашней обстановке. Актриса фильма «Красотка на всю голову» расположилась на ковре рядом с любимым псом Коломбо. Молодая мама позировала полностью обнаженной, гордо демонстрируя подтянутые ягодицы и постройневшую талию. Звезда повторила позу своего питомца и мило улыбнулась.

Модель относится к Коломбо как к ребенку. Она проводит с ним много времени и дарит ему свою заботу. Ратаковски давно считает его полноправным членом семьи. Вчера псу исполнилось два года. Эмили трогательно поздравила его с днем рождения, назвав его своим «пушистым сыном».

Звезда также показала своих родных. Эмили запечатлела мужа Себастьяна Биар-Маккларда с новорожденным. Малыш Сильвестр в забавной полосатой шапочке, укутанный в бирюзовую шаль, лежал у отца на руках. Муж Ратаковски с нежностью посмотрел на ребенка. Пес Коломбо тоже находился рядом с ними. «Самый лучший старший брат», — написала Эмили.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.