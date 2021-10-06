Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?

В течение долгого времени актер боролся с наркозависимостью

52-летний актер Мэттью Перри, известен своей ролью Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», своим первым появлением на публике после съемок на шоу НВО Мах «Друзья: Воссоединение» напугал поклонников, сообщает Daily Mail.

В течение долгого времени Мэттью был зависим от викодина, метадона, амфетаминов и алкоголя, дважды проходил курсы реабилитации и, вроде как, смог побороть пагубную привычку. Тем не менее, критики заметили «беспокойство» во время съемок «Воссоединения», а во время рекламных роликов даже поклонники обратили внимание на невнятную речь Перри. Впрочем, позже это решили объяснить «экстренной зубной процедурой», проведенной в день съемок.

Впервые за 4 месяца, после съемок «Воссоединения», Мэттью Перри заметили во время его посещения Лос-Фелис. И выглядел он очень напряженно. Позже его сфотографировали, как он затягивался сигаретой с мучительным выражением лица, пока ехал по Лос-Анджелесу.

Зацепить объективом видеокамеры Мэттью успели в то время, как он вышел за кофе в Starbucks, купив большой напиток. В этот момент мужчина был одет в мешковатую темно-серую футболку, белые шорты Nike.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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