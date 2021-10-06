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    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?

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    52-летний актер Мэттью Перри - Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?
    52-летний актер Мэттью Перри

    В течение долгого времени актер боролся с наркозависимостью

    52-летний актер Мэттью Перри, известен своей ролью Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», своим первым появлением на публике после съемок на шоу НВО Мах «Друзья: Воссоединение» напугал поклонников, сообщает Daily Mail.

    В течение долгого времени Мэттью был зависим от викодина, метадона, амфетаминов и алкоголя, дважды проходил курсы реабилитации и, вроде как, смог побороть пагубную привычку. Тем не менее, критики заметили «беспокойство» во время съемок «Воссоединения», а во время рекламных роликов даже поклонники обратили внимание на невнятную речь Перри. Впрочем, позже это решили объяснить «экстренной зубной процедурой», проведенной в день съемок.

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    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?
    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?
    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?
    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?

    Впервые за 4 месяца, после съемок «Воссоединения», Мэттью Перри заметили во время его посещения Лос-Фелис. И выглядел он очень напряженно. Позже его сфотографировали, как он затягивался сигаретой с мучительным выражением лица, пока ехал по Лос-Анджелесу.

    Зацепить объективом видеокамеры Мэттью успели в то время, как он вышел за кофе в Starbucks, купив большой напиток. В этот момент мужчина был одет в мешковатую темно-серую футболку, белые шорты Nike.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Обрюзгший Мэттью Перри напугал поклонников внешним видом. Взялся за старое?