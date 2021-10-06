С возрастом только лучше. 54-летняя Николь Кидман поразила фанатов утонченным образом

Голливудская звезда отметилась на открытии Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе

Знаменитая актриса Николь Кидман любит откровенные платья и с удовольствием их носит. Недавно в своем Instagram она опубликовало фото с церемонии открытия Музея киноакадемии. На нем она в невероятном платье Rodarte. Прозрачное, полностью декорированное крупными цветами, оно смотрится совершенно очаровательно. Образ дополнили классические лодочки и черная сумочка. Просто, изысканно, безупречно.

Но изюминкой образа стала прическа, которую обожают миллионы. Николь Кидман распустила свои золотистые мелко вьющиеся волосы, разделив их на прямой пробор. Лук актрисы произвел фурор. Фанаты сразу вспомнили ее первые фильмы, сделавшие актрису легендой. С мнением публики полностью согласны стилисты. Популярный эксперт в мире моды Любовь Фасхутинова объяснила, почему прическа звезды имела такой эффект.

«Учитывая линии в лице Николь Кидман, на ней очень гармонично смотрится завиток. Возможно с возрастом эта линия стала еще более дробной. В любом случае природа не случайно наградила красотку так красиво вьющимися волосами. Шикарно. Очень органично смотрится завиток и текстура. Серьезная романтика во внешности тоже диктует такой сказочной загадочности в укладках».

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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