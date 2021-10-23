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    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)

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    Южнокорейская модель и звезда сериала &laquo;Игра в кальмара&raquo; Чон Хо Ен - «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    Южнокорейская модель и звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен
    instagram.com/hoooooyeony/

    Актриса продемонстрировала стильный лук

    Южнокорейская модель и звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен в своем Инстаграме показала, как стильно одеваться осенью.

    Актриса надела короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton, дополнив его черными лоферами и удлиненными черными носками.

    Завершили образ минималистичный коричневый рюкзак того же бренда и золотистые серьги-кольца. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на губы.

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    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)
    instagram.com/hoooooyeony/

    Напомним, Чон Хо Ен – южнокорейская модель. Журнал Vogue назвал ее топ-моделью по-корейски; она также участвовала в четвертом сезоне одноименного шоу, где заняла второе место.

    Актриса сыграла Кан Сэ Бек в сериале Netflix «Игра в кальмара», который стал мировым бестселлером. Сериал принес ей мировую известность, в первую неделю после выхода на нее подписалось более 10 млн человек в Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    «Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Игра в кальмара». Звезда сериала показала, как нужно одеваться осенью (фото)