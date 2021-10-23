Принуждал прервать беременность. Младшая сестра Бритни Спирс выступила против отца

В итоге семья решила «проблему»

Вслед за Бритни Спирс новую главу обвинений против отца начинает ее младшая сестра — Джейми Линн Спирс. Когда движение #FreeBritney только началось, сестра поддержала Спирс. Теперь пришел ее черед рассказать свою историю. Джейми Линн скоро выпустит книгу под названием «То, что я должна сказать», в которой она рассказала, что тоже пострадала от рук отца и менеджмента. Джейми прошла через ад, когда семья узнала о ее ранней беременности в возрасте 16 лет.

По словам сестры Бритни, родители вынуждали ее сделать аборт, оказывали давление, а также запретили общаться с ее близким окружением и скрывали ее от публики.

«Они пришли в мою комнату, пытались убедить меня, что иметь ребенка в этом возрасте — это ужасная идея. Они говорили: «Ты не знаешь что делаешь, это убьет твою карьеру. Есть таблетки, которые ты можешь выпить, мы поможем решить эту проблему»

По словам Джейми Линн, в тот момент они сильно поссорились с отцом, бросая друг другу оскорбления. У нее забрали телефон и не давали позвонить ни подругам, ни старшей сестре. Чтобы сохранить тайну, отец и менеджмент решили, что Бритни лучше об этом не знать.

В итоге семья решила «проблему», продав эксклюзив журналу «ОК!» за 1 миллион долларов. Семья позволила Джейми Линн родить, и сразу после этого ее фотографии с новорожденной дочкой Мэдди появились на обложке.

Ранее «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

«Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.