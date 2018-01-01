Луценко удивила судей «Голоса страны 8»

После первого же выпуска шоу девушке пророчат победу в проекте

Участница первого выпуска восьмого сезона шоу «Голос страны» Елена Луценко впечатлила своим пением всех четырех судей проекта. После того, как она исполнила песню Нины Матвиенко «Колискова зорі», один из членов жюри назвал ее одним из потенциальных победителей проекта. Девушка получила массу комплиментов от судей, среди

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Елена Луценко

После первого же выпуска шоу девушке пророчат победу в проекте

Участница первого выпуска восьмого сезона шоу «Голос страны» Елена Луценко впечатлила своим пением всех четырех судей проекта. После того, как она исполнила песню Нины Матвиенко «Колискова зорі», один из членов жюри назвал ее одним из потенциальных победителей проекта.

Девушка получила массу комплиментов от судей, среди которых даже звучала фраза «Гордость страны!»

В дальнейшем Луценко будет выступать в команде Сергея Бабкина. Он предположил, что именно эта участница в результате победит в проекте.

Как сообщал ранее «Главком», сеть активно обсуждает внешний вид Джамалы, которая выступила одним из членов жюри проекта.