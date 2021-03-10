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    Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)

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    Дочь Оли Поляковой Маша - Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)
    Дочь Оли Поляковой Маша
    instagram.com/mashapolyakova/

    Маша сообщила, что ее забрали на скорой

    Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая на днях отпраздновала 16-летие, сообщила фанатам печальную весть.

    Девушка попала в больницу. Об этом она рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Маша разместила видео, где едет в карете скорой помощи. Позже Полякова-младшая показалась в палате. А потом продемонстрировала, как ей в руку ставили капельницу.

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    Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)
    Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)
    Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)
    instagram.com/mashapolyakova/

    По словам Марии, попала она в больницу с аппендицитом. Девушка провела экскурсию по своей больничной палате и продемонстрировала, какая она просторная и какой красивый вид из нее открывается. Больше подробностей Маша не сообщала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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