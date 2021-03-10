Дочь Поляковой экстренно госпитализировали (фото)

Маша сообщила, что ее забрали на скорой

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая на днях отпраздновала 16-летие, сообщила фанатам печальную весть.

Девушка попала в больницу. Об этом она рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Маша разместила видео, где едет в карете скорой помощи. Позже Полякова-младшая показалась в палате. А потом продемонстрировала, как ей в руку ставили капельницу.

По словам Марии, попала она в больницу с аппендицитом. Девушка провела экскурсию по своей больничной палате и продемонстрировала, какая она просторная и какой красивый вид из нее открывается. Больше подробностей Маша не сообщала.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.