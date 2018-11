Риту Ора уличили в использовании фонограммы во время концерта

Неловкий момент случился у Риты Оры на ежегодном параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Во время исполнения песни Let You Love Me известная певица Рита Ора не успевала открывать рот под фонограмму, и запись звучала примерно на пять секунд раньше.

Чтобы как-то сгладить неприятную ситуацию, Рита улыбалась и махала зрителям. Позже оказалось, что и Джон Ледженд, выступавший на параде, использовал фонограмму.

Вся эта ситуация стала темой номер один для обсуждения в Twitter. Пользователи сети писали артистам гневные комментарии.

Джон Ледженд поспешил объясниться первым:

«Забавный факт. Мы все использовали фонограмму, поскольку на параде не было технической возможности для живого выступления. Надеюсь, вам все равно понравилось. Знайте: если вы придете на мои шоу, они будут на сто процентов с живым звуком»,- написал Джон

Fun fact. We all have to lip sync on this parade because the floats don't have the capacity to handle the sound requirements for a live performance. Hope y'all enjoyed it anyway. Know that if you come to my shows, the vocals are 100% live! https://t.co/C2bGj63AF6