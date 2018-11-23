  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Риту Ора уличили в использовании фонограммы во время концерта

    • Розсилка
    Рита Ора - Риту Ора уличили в использовании фонограммы во время концерта
    Рита Ора
    Etoday

    Неловкий момент случился у Риты Оры на ежегодном параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

    Во время исполнения песни Let You Love Me известная певица Рита Ора не успевала открывать рот под фонограмму, и запись звучала примерно на пять секунд раньше.

    Чтобы как-то сгладить неприятную ситуацию, Рита улыбалась и махала зрителям. Позже оказалось, что и Джон Ледженд, выступавший на параде, использовал фонограмму.

    Вся эта ситуация стала темой номер один для обсуждения в Twitter. Пользователи сети писали артистам гневные комментарии.

    Джон Ледженд поспешил объясниться первым: 

    «Забавный факт. Мы все использовали фонограмму, поскольку на параде не было технической возможности для живого выступления. Надеюсь, вам все равно понравилось. Знайте: если вы придете на мои шоу, они будут на сто процентов с живым звуком»,- написал Джон

    После поста Ледженда в сети отписалась и Рита.

    «Спасибо Джону Ледженду за объяснения. Я собиралась написать то же самое. Пение под фонограмму раздражает артистов, но иногда у нас нет выхода. На всех своих шоу я всегда пою сама»,- ответила Ора.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости певица музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ