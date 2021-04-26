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    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года

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    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года

    лучши все звезды на красной ковровой дорожке кинопремии

    Церемонию вручения премии «Оскар» в этом году ждали особенно сильно: из-за пандемии заветные статуэтки никак не могли найти своих обладателей. В последнее время появление звезд в роскошных нарядах в режиме офлайн и даже без масок — событие редкое и важное.

    Пока многие фестивали все еще проводятся по «Зуму», американская киноакадемия вышла с карантина — прямиком на красную ковровую дорожку.

    В чем звезды пришли на главное мероприятие года — показываем в нашей традиционной галерее.

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    Зендая
    Ванесса Кирби
    Риз Уизерспун
    Аманда Сейфрид
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года
    «Оскар-2021». Смотрите, в чем звезды пришли на главное мероприятие года

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: знаменитости Премия «Оскар» самые сексуальные шоу-бизнес
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