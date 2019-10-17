Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Звезда восхитила поклонников ярким look’ом

Поп-дива украинской эстрады Тина Кароль не утсает радовать поклоннив соблазнительными фото в ярких нарядах. На этот раз звезда поделилась в Инстаграме снимками, на которых позирует в полосатом платье, подчеркивающее выдающиеся изгибы тела певицы.

Поклонники пришли в восторг увидев любимую певицу в новом образе и засыпали Кароль комплиментами.

«Уляля», «Очень нравится это фотка», «Вау эффект», «Реально богиня», «Наша самая красивая любимая девочка», «Божественная», – пишут восторженные пользователи соцсети.