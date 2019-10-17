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    Шоу-биз

    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Звезда восхитила поклонников ярким look’ом

    Поп-дива украинской эстрады Тина Кароль не утсает радовать поклоннив соблазнительными фото в ярких нарядах. На этот раз звезда поделилась в Инстаграме снимками, на которых позирует в полосатом платье, подчеркивающее выдающиеся изгибы тела певицы.

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    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье
    Тина Кароль похвасталась упругим бюстом в обтягивающем платье

    Поклонники пришли в восторг увидев любимую певицу в новом образе и засыпали Кароль комплиментами.

    «Уляля», «Очень нравится это фотка», «Вау эффект», «Реально богиня», «Наша самая красивая любимая девочка», «Божественная», – пишут восторженные пользователи соцсети.

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