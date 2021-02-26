Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)

Директор модельного агентства увидел девушкуна улице

27-летняя Клара Луиза была самой обычной девушкой из восточного Лондона, которая работала уборщицей и с трудом сводила концы с концами.

Жизнь девушки стала настоящей историей из фильма, когда однажды на улице ее заметил директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон.

«Роб увидел меня на улице по дороге в спортзал и спросил, не работала ли я моделью когда-нибудь. Я сказала: «Нет». Его интерес казался странным и настораживал, но мы поговорили», — рассказала Клара.

Роб стал приглашать девушку на кастинги с мировыми брендами одежды и обуви, и карьера Клары мгновенно взлетела.

«Все было совсем не таким, как я ожидала. Это не так едко и странно, как в телесериалах или фильмах. Мир моды — совершенно другой мир», — говорит девушка.

Сейчас модель сотрудничает с Gucci, Gymshark, Boots и Primark, а ее лицо регулярно появляется в модных журналах. Но, несмотря на свой успех, девушка мечтает о карьере учителя, пишет Metro.

Она очень рада тому, что ее заметили и у нее появился шанс поработать моделью. Однако Клара не планирует заниматься модельным бизнесом всю жизнь. Девушка просто наслаждается моментом и старается использовать любые возможности, которые предоставляет ей жизнь.

«Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Моя мама не позволит мне об этом забыть. Своим примером я хочу показать, что нужно использовать любые возможности в своей жизни, даже если вы не уверены, что достаточно хороши для чего-то», — говорит Клара.

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