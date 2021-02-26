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    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)

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    27-летняя модеоль Клара Луиза - Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    27-летняя модеоль Клара Луиза

    Директор модельного агентства увидел девушкуна улице

    27-летняя Клара Луиза была самой обычной девушкой из восточного Лондона, которая работала уборщицей и с трудом сводила концы с концами.

    Жизнь девушки стала настоящей историей из фильма, когда однажды на улице ее заметил директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон.

    «Роб увидел меня на улице по дороге в спортзал и спросил, не работала ли я моделью когда-нибудь. Я сказала: «Нет». Его интерес казался странным и настораживал, но мы поговорили», — рассказала Клара.

    Роб стал приглашать девушку на кастинги с мировыми брендами одежды и обуви, и карьера Клары мгновенно взлетела.

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    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)
    Британская уборщица променяла швабру на карьеру модели. Рассказываем, как ей это удалось (фото)

    «Все было совсем не таким, как я ожидала. Это не так едко и странно, как в телесериалах или фильмах. Мир моды — совершенно другой мир», — говорит девушка.

    Сейчас модель сотрудничает с Gucci, Gymshark, Boots и Primark, а ее лицо регулярно появляется в модных журналах. Но, несмотря на свой успех, девушка мечтает о карьере учителя, пишет Metro.

    Она очень рада тому, что ее заметили и у нее появился шанс поработать моделью. Однако Клара не планирует заниматься модельным бизнесом всю жизнь. Девушка просто наслаждается моментом и старается использовать любые возможности, которые предоставляет ей жизнь.

    «Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Моя мама не позволит мне об этом забыть. Своим примером я хочу показать, что нужно использовать любые возможности в своей жизни, даже если вы не уверены, что достаточно хороши для чего-то», — говорит Клара.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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