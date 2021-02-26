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    Звезда «Гарри Поттера» отказалась от кино ради торговца наркотиками (фото)

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    Звезда «Гарри Поттера» отказалась от кино ради торговца наркотиками (фото)

    Бизнесмен из Калифорнии работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса

    Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.

    Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев. Собеседник газеты отметил, что, возможно, знаменитость начала думать о создании семьи. Отмечается, что зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

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    Звезда «Гарри Поттера» отказалась от кино ради торговца наркотиками (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» отказалась от кино ради торговца наркотиками (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» отказалась от кино ради торговца наркотиками (фото)

    В апреле 2020 года стало известно, что Лео Александр Робинтон раньше занимался продажей марихуаны. Бизнесмен из Калифорнии работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, однако в 2019 году он оставил свою работу.

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    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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