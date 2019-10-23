Тина Кароль в халате на голое тело засветила упругую грудь



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Пикантный кадр зезды вызвал настоящий фурор в сети

Поп-дива украинской эстрады Тина Кароль обожает баловать своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах. На днях, певица в стильном наряде снова облазняла аппетитными формами и слепящей красотой. Звезда опубликовала в Инстаграме фотоколлаж из двух пикантных снимков. На одном она игриво приспустила халат с плеч, придерживая его рукой на пышной груди, а на другом кокетливо касается рукой своих губ.

Соблазнительное фото вызвало настоящий фурор среди подписчиков звезды и тут же набрало десятки тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

«Умирая люблю», «Тина, убиваешь», «Ох мама мия. Ну что за неземная? В тебе нежность», «Я давно ждала подобное. Шикарная», «Красота в деталях», – пишут восторженные поклонники.