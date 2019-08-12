Тина Кароль в коротких шортиках соблазнительно изогнулась на берегу океана (видео)
Тина Кароль
instagram.com/tina_karol/
Артистка повторила трюк со своего клипа «Сила высоты»
Поп-дива украинской сцены Тина Кароль продолжает радовать поклонников фрагментами с фотосессии у берега океана.
Певица уже показывала чувственные и пикантные фото со съемок на берегу Тихого океана в Америке. Теперь же звезда показала трюк, который фанатам Кароль хорошо знаком по клипу на трек «Сила висоты». Тина в коротких шортиках и топе прямо на берегу океана стала в мостик и грациозно задрала ножку.
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Восторженные фанаты сразу же принялись писать хвалебные комментарии.
«Это видео можно смотреть вечно», «Тина, не перестаю восхищаться вашим роскошным голосом, внешним видом, силой воли, настойчивостью, которые сочетаются с такой женственностью, сексуальностью, нежностью и гибкостью», «Вау, и вы, сударыня, гимнастка», - пишут в комментариях фаны.