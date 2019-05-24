Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Украинская поп-певица восхитила поклонников горячими фото

Отгуляв свадьбу Потапа и Насти, Тина Кароль решила напомнить своим фанатам, как она секс-дива украинского шоу-биза. В своем Instagram певица выложила черно-белое фото с новой чувственной съемки, на котором она в самом нижнем белье.

Кароль в новой фотосессии засветила рельефный живот. Также Тина выложила еще и несколько черно-белых портретов

«Где записаться на курсы идеальности? Тина, фигура просто космос», «Шикарная Тинусь, это на тебя не похоже. Что случилось?», «Тина, мне жарко стало, не смотря на то, что я девушка. Для кого такие сексуальные фото?», - пишут восторженные поклонники в соцсети.