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    Шоу-биз

    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Украинская поп-певица восхитила поклонников горячими фото

    Отгуляв свадьбу Потапа и Насти, Тина Кароль решила напомнить своим фанатам, как она секс-дива украинского шоу-биза. В своем Instagram певица выложила черно-белое фото с новой чувственной съемки, на котором она в самом нижнем белье.

    Кароль в новой фотосессии засветила рельефный живот. Также Тина выложила еще и несколько черно-белых портретов

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    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    Тина Кароль в нижнем белье показала соблазнительное тело
    instagram.com/tina_karol/

    «Где записаться на курсы идеальности? Тина, фигура просто космос», «Шикарная Тинусь, это на тебя не похоже. Что случилось?», «Тина, мне жарко стало, не смотря на то, что я девушка. Для кого такие сексуальные фото?», - пишут восторженные поклонники в соцсети.

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