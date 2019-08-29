Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol/

Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Тина Кароль снова зажгла свой Инстаграм очередным соблазнительным фото. Совсем недавно звезда показала, как позириует у фургона в одном лишь вязаном свитере. Несмотря на не слишком откровенный наряд, певица умудрилась подчеркнуть свои стройные ножки и пышный бюст.

Поклонники Тины Кароль остались в восторге от новой обольстительной фотографии и отметили, что она имеет потрясающий вид.

«Тина, ты нас соблазнила уже конкретно», «Тина, твои родители порой не пожарные, тогда почему ты такой огонь?», «Мне стало очень жарко», «соблазнила своей красотой! Как у тебя так получается?» - оставляли комментарии в Instagram пользователи.

Читайте также: Романтический поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо попал под прицел фотокамер