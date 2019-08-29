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    Шоу-биз

    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)

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    <p>Тина Кароль</p> <p>Фото: instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)

    Тина Кароль

    Фото: instagram.com/tina_karol/

    Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Тина Кароль снова зажгла свой Инстаграм очередным соблазнительным фото. Совсем недавно звезда показала, как позириует у фургона в одном лишь вязаном свитере. Несмотря на не слишком откровенный наряд, певица умудрилась подчеркнуть свои стройные ножки и пышный бюст.

    Поклонники Тины Кароль остались в восторге от новой обольстительной фотографии и отметили, что она имеет потрясающий вид.

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    на весь екран згорнути
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)
    Тина Кароль в свитере на голое тело соблазнительно позирует в пустыне (фото)

    «Тина, ты нас соблазнила уже конкретно», «Тина, твои родители порой не пожарные, тогда почему ты такой огонь?», «Мне стало очень жарко», «соблазнила своей красотой! Как у тебя так получается?» - оставляли комментарии в Instagram пользователи.

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    Тина Кароль певица
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