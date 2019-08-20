Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
Тина Кароль
instagram.com/tinakarol_fantina/
Артистка порадовала поклонников откровенным выходом
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль восхитила поклонников смелым образом на одном из своих концертов.
На днях Кароль выступила на фестивале украинской песни во Львове. Звезда вышла на сцену в эффектном платье в пол малинового цвета. Особое внимание в наряде Тины привлекала зона декольте, которая едва прикрывала грудь исполнительницы.
instagram.com/tinakarol_fantina/
Во время концерта Кароль исполнила несколько своих хитов: «Намалюю тобі зорі», «Закрили твої очі», «Ніжно».