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    Шоу-биз

    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tinakarol_fantina/</p> - Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье

    Тина Кароль

    instagram.com/tinakarol_fantina/

    Артистка порадовала поклонников откровенным выходом

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль восхитила поклонников смелым образом на одном из своих концертов.

    На днях Кароль выступила на фестивале украинской песни во Львове. Звезда вышла на сцену в эффектном платье в пол малинового цвета. Особое внимание в наряде Тины привлекала зона декольте, которая едва прикрывала грудь исполнительницы.

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    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном платье
    instagram.com/tinakarol_fantina/

    Во время концерта Кароль исполнила несколько своих хитов: «Намалюю тобі зорі», «Закрили твої очі», «Ніжно».

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    Тина Кароль
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