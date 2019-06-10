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    Жизнь

    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии

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    <p>Ани Лорак</p> <p>instagram.com/anilorak/</p> - Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии

    Ани Лорак

    instagram.com/anilorak/

    Наследница украинской певицы отмечает день рождения

    Выступающая исключительно в России украинская поп-певица Ани Лорак устроила вечеринку в честь 8-летия дочери Софии.

    В своем Инстаграме Ани Лорак опубликовала свежий снимок со дня рождения дочери. На фото София позирует в алом платье, а ее мама отдала предпочтение нежно-розовому оттенку. Детскую вечеринку певица организовала в морском стиле. С дочкой исполнительница позировала на фоне кораблика, который служил в качестве праздничного стола.

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    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии
    instagram.com/anilorak/

    «С днем рождения, моя дорогая доченька. Мое солнце! Мое счастье! Это мой самый любимый день в году! День твоего рождения! Люблю тебя!» – отметила певица.

    Напомним, дочка Ани Лорак появилась на свет, когда самой исполнительнице уже исполнилось 32 года. Однако даже ради маленькой Софии певица не стала бороться за отношения с бывшим возлюбленным.

     

     

    дети звезд Ани Лорак певица День рождения
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