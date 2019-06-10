Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Наследница украинской певицы отмечает день рождения

Выступающая исключительно в России украинская поп-певица Ани Лорак устроила вечеринку в честь 8-летия дочери Софии.

В своем Инстаграме Ани Лорак опубликовала свежий снимок со дня рождения дочери. На фото София позирует в алом платье, а ее мама отдала предпочтение нежно-розовому оттенку. Детскую вечеринку певица организовала в морском стиле. С дочкой исполнительница позировала на фоне кораблика, который служил в качестве праздничного стола.

«С днем рождения, моя дорогая доченька. Мое солнце! Мое счастье! Это мой самый любимый день в году! День твоего рождения! Люблю тебя!» – отметила певица.

Напомним, дочка Ани Лорак появилась на свет, когда самой исполнительнице уже исполнилось 32 года. Однако даже ради маленькой Софии певица не стала бороться за отношения с бывшим возлюбленным.