Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы



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LegionMedia

32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний французский кинопродюсер Димитрий Рассам поженились в первый день лета

Накануне свадьбы влюбленные крестили семимесячного сына Балтазара.

Церемония крещения была тайной. На таинстве присутствовали только родители малыша и священнослужитель.

Внучка Грейс Келли впервые вышла замуж 1 июня. Свадебную церемонию пара провела во дворце Гримальди в Монако. Поздравить молодоженов пришел князь Альбер II.

Шарлотта сменила два платья: свадебное платье с открытыми плечами Chanel Haute Couture и платье с бантами Saint Laurent. Для мужа внучки Грейс Келли этот брак стал вторым.

Джерело: graziamagazine.ru