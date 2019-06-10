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    Жизнь

    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы

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    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    LegionMedia

    32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний французский кинопродюсер Димитрий Рассам поженились в первый день лета

    Накануне свадьбы влюбленные крестили семимесячного сына Балтазара.

    Церемония крещения была тайной. На таинстве присутствовали только родители малыша и священнослужитель.

    Внучка Грейс Келли впервые вышла замуж 1 июня. Свадебную церемонию пара провела во дворце Гримальди в Монако. Поздравить молодоженов пришел князь Альбер II.

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    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы
    Шарлотта Казираги тайно крестила сына за день до свадьбы

    Шарлотта сменила два платья: свадебное платье с открытыми плечами Chanel Haute Couture и платье с бантами Saint Laurent. Для мужа внучки Грейс Келли этот брак стал вторым. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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