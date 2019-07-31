Трек рэпера Lil Nas X продержался на первом месте чарта Billboard дольше всех в истории



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Lil Nas X

Песня стала настолько популярной, что превратилась в мем

Песня Old Town Road американского рэпера Lil Nas X и кантри-музыканта Билли Рея Сайруса побила рекорд чарта Billboard Hot 100, продержавшись на первой строчке хит-парада в течение 17 недель. Об этом сообщается на сайте Billboard.

Предыдущий рекорд (16 недель) принадлежал песням One Sweet Day Мэрайи Керри и группы Boyz II Men (1995 год) и Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee (2007 год).

Old Town Road заняла первое место в чарте еще в апреле. За это время у композиции появилось несколько версий, в том числе и в дуэте с Майли Сайрус.