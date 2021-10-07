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    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

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    Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном - Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

    Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном

    Фото: instagram.com/repyahovakate

    Первыми впечатлениями и фото от дороги и отдыха с ребенком жена певца поделилась в своем Instagram

    55-летний украинский артист Виктор Павлик вместе с 27-летней женой Екатериной Репяховою впервые отправились за границу с новорожденным сыном Михаилом, чье лицо они недавно показали публике. Вместе с 3,5 месячным малышом они отдыхают в роскошном отеле в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина.

    По словам Кати, перелет прошел непросто – маленький Миша не спал, и им с Виктором пришлось по очереди носить его на руках по проходу. Лишь перед самой посадкой малыш заснул на 20 минут.

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    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото
    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото
    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото
    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото
    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото
    Фото: instagram.com/repyahovakate

    Также молодая мама показала дорогу к гостинице, где сыночек также не стал спать.

    После чего пошли уже кадры из отеля - Репяхова показала Миша в их номере и несколько снимков на улице.

    На отдыхе пара тоже столкнулась с проблемами - сначала ребенок долго не могл уснуть из-за перевозбуждения, в результате чего родители тоже не спали и были жутко уставшие.

    Позже график немного наладился, но Миша не спит и кричит в коляске, что привлекает к звездных родителей еще больше внимания и не дает им спокойно поесть или отдохнуть. Обо всем этом уставшая Катя рассказала в видео в своих Instastories.

    Девушка пожаловалась, что не знает, что делать, ее уже ничего не радует и хочется плакать.

    Напонмим, известная певица Санта Димопулос пол месяца назад отпраздновала день рождения дочери. И лишь сейчас она опубликовала невероятное видео помпезной вечеринки.

    Теги: дети звезд артист родители путешествие
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    Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото