Виктор Павлик отвез жену и новорожденного сына в Турцию: первые впечатления и фото

Первыми впечатлениями и фото от дороги и отдыха с ребенком жена певца поделилась в своем Instagram

55-летний украинский артист Виктор Павлик вместе с 27-летней женой Екатериной Репяховою впервые отправились за границу с новорожденным сыном Михаилом, чье лицо они недавно показали публике. Вместе с 3,5 месячным малышом они отдыхают в роскошном отеле в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кати, перелет прошел непросто – маленький Миша не спал, и им с Виктором пришлось по очереди носить его на руках по проходу. Лишь перед самой посадкой малыш заснул на 20 минут.

Также молодая мама показала дорогу к гостинице, где сыночек также не стал спать.

После чего пошли уже кадры из отеля - Репяхова показала Миша в их номере и несколько снимков на улице.

На отдыхе пара тоже столкнулась с проблемами - сначала ребенок долго не могл уснуть из-за перевозбуждения, в результате чего родители тоже не спали и были жутко уставшие.

Позже график немного наладился, но Миша не спит и кричит в коляске, что привлекает к звездных родителей еще больше внимания и не дает им спокойно поесть или отдохнуть. Обо всем этом уставшая Катя рассказала в видео в своих Instastories.

Девушка пожаловалась, что не знает, что делать, ее уже ничего не радует и хочется плакать.

Напонмим, известная певица Санта Димопулос пол месяца назад отпраздновала день рождения дочери. И лишь сейчас она опубликовала невероятное видео помпезной вечеринки.