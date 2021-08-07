У 39-летней Бритни Спирс впервые появился планшет

Чувствую, как меняется моя жизнь, - заявила певица

В жизни Бритни Спирс произошло важное событие — у 39-летней певицы появился первый iPad. Несмотря на состояние, оцененное Forbes в $81,2 млн, поп-звезда только сейчас смогла позволить себе эту покупку. И хотя она не заявляла прямо о запрете со стороны опекунов, поклонники пришли к выводу, что другой причины быть не могло: Спирс упомянула, что даже ее детям разрешено было иметь айпады, но не ей.

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«Я зашла на кухню и увидела кое-что, что заказала. Это новенький iPad! Я так рада. Это важнейший день. У меня всегда был маленький телефон, но сейчас я держу в руках этот iPad и чувствую, как меняется моя жизнь»

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.