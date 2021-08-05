  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Минус 20 кг. Алена Мозговая похвасталась результатом похудения (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    47-летняя украинский продюсер Алена Мозговая - Минус 20 кг. Алена Мозговая похвасталась результатом похудения (фото)
    47-летняя украинский продюсер Алена Мозговая

    Сейчас продюсер и жена певца Девида Аксельрода проходит лечение

    47-летняя украинский продюсер Алена Мозговая продемонстрировала результаты похудения. 5 августа она опубликовала в Facebook селфи, на котором запечатлена без головы. Мозговая позирует перед зеркалом в черной футболке и джинсах, которые стали на нее велики в талии.

    «Минус 20 [кг]. Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствования никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема – гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой», – прокомментировала свое фото Мозговая.

    Она также подчеркнула, что продолжает лечение, которое было начато в начале июля.

    Отвечая на вопросы фолловеров, Мозговая отметила, что похудела, не посещая спортзал.

    «В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все», – написала продюсер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

    Читайте также: Хорошая попытка, но нет. В сети высмеяли жалобы Мендель на политическую травлю
    Теги: знаменитости шоу-бизнес питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минус 20 кг. Алена Мозговая похвасталась результатом похудения (фото)