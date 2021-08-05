Минус 20 кг. Алена Мозговая похвасталась результатом похудения (фото)

Сейчас продюсер и жена певца Девида Аксельрода проходит лечение

47-летняя украинский продюсер Алена Мозговая продемонстрировала результаты похудения. 5 августа она опубликовала в Facebook селфи, на котором запечатлена без головы. Мозговая позирует перед зеркалом в черной футболке и джинсах, которые стали на нее велики в талии.

«Минус 20 [кг]. Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствования никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема – гардероб, но пусть это будет моей единственной жизненной проблемой», – прокомментировала свое фото Мозговая.

Она также подчеркнула, что продолжает лечение, которое было начато в начале июля.

Отвечая на вопросы фолловеров, Мозговая отметила, что похудела, не посещая спортзал.

«В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все», – написала продюсер.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

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