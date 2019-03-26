Уехала на заработки: в соцсетях жестко раскритиковали Maruv за поездку в Россию



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Певица приняла участие в утреннем шоу на радио в Москве

Украинская певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, сделанное в студии радио «Energy» в Москве, где она приняла участие в утреннем эфире. И получила множество гневных комментариев от пользователей соцсети.

«Так и знала что от Евровидения она отказалась потому что в россии больше бабок предложили( фу», «Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите Крым украинский а зачем ехать в Москву где все считают Крым российским», «Пусть там и остается», «Никаких принципов, где платят,туда и летит», - написали в комментариях подписчики. Но нашлись и те, кто отметил, что певица просто ездит с гастролями, и не стоит искать в этом подтекст.