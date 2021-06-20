День отца. Спикер Разумков опубликовал трогательное фото из семейного архива

Папа нынешнего председателя Верховной Рады преждевременно умер, когда он был подростком

Трогательным снимком из семейного архива поделился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию с отцом.

«Во многих вещах мне хотелось бы быть похожим на отца. У нас было слишком мало времени, чтобы я мог перенять его знания и жизненный опыт.

Однако даже сейчас, спустя много лет, я постоянно слышу от людей, которые его знали, теплые воспоминания и искренние слова уважения. Горжусь тем, что я его сын. И надеюсь, ему меня не стыдно. А сегодняшний праздник - День отца - это очередное напоминание, как важно ценить близких и время, проведенное с ними», - написал Разумков.

Как известно, отец нынешнего спикера преждевременно умер, когда он был подростком. Александра Разумкова ушел из жизни в возрасте 40 лет. Спикер признал, что перенес ту потерю очень трудно. «У меня рано не стало отца. Если честно, я был уверен, что в политику не пойду, вот на 99%», - делится воспоминаниями Разумков. При этом он вспомнил детали тех трагических событий в своей жизни. Председатель Верховной Рады признает, что через 20 лет не знает настоящих причин ранней смерти отца.

«Официальный диагноз - болезнь, онкозаболевание. Это официальная версия, но есть и неофициальная. Многие аспекты были связаны со специфическими событиями, которые происходили вокруг нашей семьи, моего отца. Как это быстро произошло, или же это произошло, или кто-то к этому приложил руку », - отметил председатель Верховной Рады.