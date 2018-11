День рождения Тины Тернер: лучшие клипы обладательницы восьми премий «Грэмми»

Тина Тернер tv.ua

26 ноября 1939 года в городе Натбуш, штат Теннесси, родилась Анна Мэй Баллок, известная всему миру как Тина Тернер

Старшая сестра иногда брала старшеклассницу Анну Мэй с собой на вечеринки в клубах Сент-Луиса. В клубе Imperial и состоялось знакомство, кардинально изменившее жизнь Анны Мэй: она познакомилась с музыкантом Айком Тернером.

Айк вдруг решил, что 18-летняя девушка должна выступать в его коллективе Kings of Rhythm band, хотя талантливой ее не считал и был настроен скептически. «Крошка Энн» присоединилась к группе.

В 1960 году песня, которую Айк и Анна Мэй исполнили дуэтом, взобралась на вторую строчку Top 30 USA Pop Chart. Именно тогда Айк решает, что его партнерше надо сменить имя – появился сценический псевдоним певицы, «Тина Тернер». Они поженились в Мексике через два года после своего первого успеха.

Карьеру сольной исполнительницы Тина начала в 1978 году, после бракоразводного процесса. Пик удачи и признания наступил после встречи с Дэвидом Боуи, который прибыл на шоу в отель Ritz с представителем Capitol Records.

Через пару дней Тернер в Лондоне записывала его новые песни: «1984» и «Let’s Stay Together», которая «за одну ночь» превратила ее в реальную звезду. Символическим стал сингл «Я буду жить» - история жизни и личной победы, отраженная в песне.

Непревзойденный хит Simply the best стал демонстрацией самой сути певицы, где в экспрессивном клипе на фоне горящих прожекторов ее крупный план в динамичных ракурсах сменяет картинка скачущих черных лошадей, вызывая сложные ассоциации у зрителя.

Интерес к певице в США пришел позже - альбом «Private Dancer» вышел здесь тиражом в 11 миллионов.

За годы музыкальной карьеры Тина выпустила десять студийных альбомов, завоевала восемь премий «Грэмми» и попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав аудиторию в 188 тысяч на концертной площадке в Рио-де-Жанейро.

Певица снимает клипы, саундтреки к фильмам: композицию We Don’t Need Another Hero к фильму «Безумный Макс 3», I Will Survive, «Я жду героя» к фильму Шрек.

Весь мир знает саундтрек 1995 года Golden Eye в исполнении Тины Тернер к новой серии Бондианы, который давно существует за рамками фильма.

Сегодня певица живет умиротворенно и тихо, в семейном кругу, стараясь помогать людям.