Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)



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Ким Кардашьян

Звезда соцсетей рассказывала, что ее дочь хочет стать визажистом.

Норт Уэст — старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. Девочка уже давно стала известной личностью в соцсетях, поскольку часто стает героиней постов-хроник своих звездных родителей. В этот раз супруга Канье Уэста показала, как дочь сделала ей макияж.

Ким настолько поглощена развитием своего косметического бренда, что малышке Норт, похоже, передалась ее страсть к теням и тональным средствам. Зимой Кардашьян рассказывала, что Норт хочет стать визажистом. В подтверждение своих слов Ким показала поклонникам в Instagram первый пошаговый мастер-класс Норт по макияжу.

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