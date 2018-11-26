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    Шоу-биз

    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)

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    Ким Кардашьян - Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Ким Кардашьян

    Звезда соцсетей рассказывала, что ее дочь хочет стать визажистом.

    Норт Уэст — старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. Девочка уже давно стала известной личностью в соцсетях, поскольку часто стает героиней постов-хроник своих звездных родителей. В этот раз супруга Канье Уэста показала, как дочь сделала ей макияж.

    Ким настолько поглощена развитием своего косметического бренда, что малышке Норт, похоже, передалась ее страсть к теням и тональным средствам. Зимой Кардашьян рассказывала, что Норт хочет стать визажистом. В подтверждение своих слов Ким показала поклонникам в Instagram первый пошаговый мастер-класс Норт по макияжу.

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян сделала макияж своей маме: что из этого вышло (фото)

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