Умер народный артист Украины Николай Рушковский



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Николай Рушковский

Один из ведущих актеров театра русской драмы им. Леси Украинки ушел в мир иной в возрасте 93 лет

5 декабря в возрасте 93 лет из жизни ушел народный артист Украины Николай Рушковский.

Печальной новостью поделился на своей странице театральный критик и журналист Олег Вергелес.

«Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и опять сыграть Фирса. Николай Рушковский ( 1925 --2018). Светлая память...» - написал Вергелис.

Стоит отметить, что о причинах смерти пока не известно.

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Николай Рушковский - советский и украинский актёр театра и кино, театральный педагог. С 1952 года работал в театре им. Леси Украинки. Сыграл более 120 ролей.

Более десяти лет возглавлял Киевское отделение Национального союза театральных деятелей Украины. Работал в Национальной филармонии Украины, киевских театрах «Браво» и «Созвездие».

С 1963 года преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.Карпенко–Карого.

Также снимался в кино. Самые известные фильмы с его участием - «Рожденные бурей» (1957) , «Женские радости и печали» ( 1983), «Осторожно! Красная ртуть!» (1995), «Осенние цветы» (2009).