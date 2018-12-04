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    Шоу-биз

    Украинскую комедию «Скажене весілля» покажут в Австралии

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    Украинскую комедию «Скажене весілля» покажут в Австралии

    Один из самых кассовых украинских фильмов увидят жители Мельбурна и Брисбена

     Коммерческие показы состоятся в кинотеатрах «Украинского культурного центра» Австралии с 7 декабря, сообщает пресс-служба Госкино.

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    Комедия, режиссером которой стал популярный актер и телеведущий Юрий Горбунов, будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами.

    Напомним, что комедия «Скажене весілля» рассказывает  историю о мужчине средних лет и его дочери, которая возвращается из Франции с темнокожим женихом. Мужчина делает все, чтобы эту свадьбу расстроить.

    Главные роли в фильме исполнили Назар Заднепровский, Полина Василина и Джимми Воха-Воха. В эпизодических ролях появляются артисты Олег Винник, Потап и Monatik.

    Кроме этого, украинские артисты приняли участие в записи саундтреков.  Композицию «Луч» записали группы «Время и Стекло», Mozgi, а также Michelle Andrade. Дуэтную песню к фильму «Самый лучший день» представили Потап и Олег Винник.

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