Украинскую комедию «Скажене весілля» покажут в Австралии



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Один из самых кассовых украинских фильмов увидят жители Мельбурна и Брисбена

Коммерческие показы состоятся в кинотеатрах «Украинского культурного центра» Австралии с 7 декабря, сообщает пресс-служба Госкино.

Комедия, режиссером которой стал популярный актер и телеведущий Юрий Горбунов, будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами.

Напомним, что комедия «Скажене весілля» рассказывает историю о мужчине средних лет и его дочери, которая возвращается из Франции с темнокожим женихом. Мужчина делает все, чтобы эту свадьбу расстроить.

Главные роли в фильме исполнили Назар Заднепровский, Полина Василина и Джимми Воха-Воха. В эпизодических ролях появляются артисты Олег Винник, Потап и Monatik.

Кроме этого, украинские артисты приняли участие в записи саундтреков. Композицию «Луч» записали группы «Время и Стекло», Mozgi, а также Michelle Andrade. Дуэтную песню к фильму «Самый лучший день» представили Потап и Олег Винник.