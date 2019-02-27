В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре



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Рами Малек

Стриминговый сервис Mango TV пустил обращение звезды «Богемской рапсодии» с купюрами

Стриминговый сервис Mango TV, транслировавший 91 церемонию вручения премий «Оскар» , попал под шквал критики из-за того, что речь Рами Малека подверглась цензуре: слово «гей» было заменено на словосочетание «особая группа».

В своей речи актер, получивший золотую статуэтку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» , обратился к молодым людям с нетрадиционной ориентации со словами поддержки. «Послушайте, мы сделали фильм о гее, иммигранте, который прожил свою жизнь беззастенчиво самостоятельно», - сказал Малек, призвав молодых людей «сражаться за свое право быть не такими, как все».

Однако в субтитрах с переводом слово «гей» было заменено на «особую группу». Скриншоты с цензурой тут же разошлись по Сети.



