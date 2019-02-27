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    Шоу-биз

    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре

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    Рами Малек - В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    Рами Малек

    Стриминговый сервис Mango TV пустил обращение звезды «Богемской рапсодии» с купюрами

    Стриминговый сервис Mango TV, транслировавший 91 церемонию вручения премий «Оскар» , попал под шквал критики из-за того, что речь Рами Малека подверглась цензуре: слово «гей» было заменено на словосочетание «особая группа».

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    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре
    В Китае речь Рами Малека на «Оскаре» подвергли цензуре

    В своей речи актер, получивший золотую статуэтку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» , обратился к молодым людям с нетрадиционной ориентации со словами поддержки. «Послушайте, мы сделали фильм о гее, иммигранте, который прожил свою жизнь беззастенчиво самостоятельно», - сказал Малек, призвав молодых людей «сражаться за свое право быть не такими, как все».

    Однако в субтитрах с переводом слово «гей» было заменено на «особую группу». Скриншоты с цензурой тут же разошлись по Сети.

     Читайте также: Брэдли Купер флиртовал с Леди Гагой на вечеринке после церемонии «Оскар».


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