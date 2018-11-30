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    Шоу-биз

    В Украине покажут фильм о Вивьен Вествуд

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    Скриншот видео - В Украине покажут фильм о Вивьен Вествуд
    Скриншот видео

    Кинолента рассказывает о создании бренда Вивьен с самого начала

    KyivMusicFilm покажет фильм о Вивьен Вествуд – одной из основательниц панк-движения в Лондоне.

    Бывшая жена Малькольма Макларена и менеджер Sex Pistols не любит вспоминать о своей прошлой жизни. Теперь Вивьен Вествуд – активистка и на съемку этого фильма она согласилась с условием, что его большая часть будет посвящена ее участию в экологических движениях. Режиссер согласилась, но все равно сделала по-своему.

    Эта лента рассказывает о создании бренда Вивьен с самого начала. С ней хотели работать на волонтерских началах, просто ради того, чтобы быть ближе к харизматичному дизайнеру. Теперь ее компания имеет собственный совет директоров, но Вивьен прежнему остается преданной своим принципам. Она продолжает подчеркивать, что деньги ее интересуют в последнюю очередь и грозит снять с выпуска всю коллекцию, если что-то пойдет не по ее сценарию.

    Премьера ленты состоялась в Санденсе, где вызвала настоящий фурор и была номинирована на Гран-при.

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