В Южной Корее умер третий участник k-pop группы за два месяца



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Причины смерти артиста пока не названы

В ноябре звезда корейской поп-музыки Гу Хара также была обнаружена мертвой в своем доме спустя полгода после попытки наложить на себя руки

27-летний Чха Ин Ха найден мертвым в своем доме: это третья смерть звезды K-pop за последние два месяца. Чха был участником группы Surprise U, а также строил актерскую карьеру. По данным The Guardian, причины его смерти пока не названы, а представитель агенства Чха дал сдержанный комментарий: «Мы просим не распространять слухи и ложную информацию, чтобы его семья, подавленная горем, смогла спокойно с ним проститься».

В ноябре звезда корейской поп-музыки Гу Хара также была обнаружена мертвой в своем доме спустя полгода после попытки наложить на себя руки. За несколько недель до этого из жизни ушла ее близкая подруга – певица Солли. Девушка покончила с собой после травли в соцсетях и секс-скандала.