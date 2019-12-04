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    Шоу-биз

    В Южной Корее умер третий участник k-pop группы за два месяца

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    Причины смерти артиста пока не названы - В Южной Корее умер третий участник k-pop группы за два месяца
    Причины смерти артиста пока не названы

    В ноябре звезда корейской поп-музыки Гу Хара также была обнаружена мертвой в своем доме спустя полгода после попытки наложить на себя руки

    27-летний Чха Ин Ха найден мертвым в своем доме: это третья смерть звезды K-pop за последние два месяца. Чха был участником группы Surprise U, а также строил актерскую карьеру. По данным The Guardian, причины его смерти пока не названы, а представитель агенства Чха дал сдержанный комментарий: «Мы просим не распространять слухи и ложную информацию, чтобы его семья, подавленная горем, смогла спокойно с ним проститься».

    В ноябре звезда корейской поп-музыки Гу Хара также была обнаружена мертвой в своем доме спустя полгода после попытки наложить на себя руки. За несколько недель до этого из жизни ушла ее близкая подруга – певица Солли. Девушка покончила с собой после травли в соцсетях и секс-скандала.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес умер
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