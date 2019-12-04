Влад Яма удивил студенческим фото
У него рыжие волосы
Украинский танцор и судья телевизионного проекта Танцы со звездами Влад Яма показал архивный снимок времен своей юности.
Фото Яма опубликовал на своей странице в Instagram.
В комментарии к публикации Влад отметил, что фото было сделано еще в 2003 году, когда будущий хореограф учился в Запорожском национальном университете. Cам кадр был сделан в одном из общежитий учебного заведения.
На снимке Влад предстал без привычной лысины — видно, что 16 лет назад у него были густые волосы.
instagram.com/vladyama_official
«Будьте осторожны — уровень сексуальности зашкаливает!» − забавно подписал фото 37-летний Влад. Подписчики оценили юмор Влада Ямы: «Я думала, вы с детства лысый», «Прическа огонь».