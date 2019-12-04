Пышнотелая Lizzo устроила фотосессию на диване
instagram.com/lizzobeeating
Экстравагантная звезда умеет эпатировать и шокировать публику
Исполнительница обнародовала свои пикантные фото в социальной сети. На них она позировала обнаженная. Певица расположилась на терракотовом диване, скорее всего, в своем доме.
С макияжем и распущенными черными волосами 31-летняя знаменитость игриво крутилась перед объективом камеры.
«Нарисуй меня, как свою французскую с*учку», – прокомментировала фото Lizzo.
За сутки запись звезды набрала более миллиона лайков и 14 тысяч комментариев. Не всем поклонникам такая эротика по нраву. Многие из них высказывали свое негативное отношение к пышным формам Lizzo.
Но девушка не считает избыточный вес недостатком. Она активно пропагандирует бодипозитив.
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