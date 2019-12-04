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    Пышнотелая Lizzo устроила фотосессию на диване

    • Розсилка
    Пышнотелая Lizzo устроила фотосессию на диване
    instagram.com/lizzobeeating

    Экстравагантная звезда умеет эпатировать и шокировать публику

    Исполнительница обнародовала свои пикантные фото в социальной сети. На них она позировала обнаженная. Певица расположилась на терракотовом диване, скорее всего, в своем доме. 

    С макияжем и распущенными черными волосами 31-летняя знаменитость игриво крутилась перед объективом камеры.

    «Нарисуй меня, как свою французскую с*учку», – прокомментировала фото Lizzo.

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    instagram.com/lizzobeeating
    instagram.com/lizzobeeating
    instagram.com/lizzobeeating

    За сутки запись звезды набрала более миллиона лайков и 14 тысяч комментариев. Не всем поклонникам такая эротика по нраву. Многие из них высказывали свое негативное отношение к пышным формам Lizzo. 

    Но девушка не считает избыточный вес недостатком. Она активно пропагандирует бодипозитив. 

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)


    Именно поэтому немало подписчиков могут позавидовать ее уверенности и любви к себе.
    знаменитости фотография певица Instagram
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