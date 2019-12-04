Пышнотелая Lizzo устроила фотосессию на диване



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instagram.com/lizzobeeating

Экстравагантная звезда умеет эпатировать и шокировать публику

Исполнительница обнародовала свои пикантные фото в социальной сети. На них она позировала обнаженная. Певица расположилась на терракотовом диване, скорее всего, в своем доме.

С макияжем и распущенными черными волосами 31-летняя знаменитость игриво крутилась перед объективом камеры.

«Нарисуй меня, как свою французскую с*учку», – прокомментировала фото Lizzo.

За сутки запись звезды набрала более миллиона лайков и 14 тысяч комментариев. Не всем поклонникам такая эротика по нраву. Многие из них высказывали свое негативное отношение к пышным формам Lizzo.

Но девушка не считает избыточный вес недостатком. Она активно пропагандирует бодипозитив.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating) 1 Гру 2019 р. о 1:15 PST



