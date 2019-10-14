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    Шоу-биз

    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее

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    instagram.com/jelly_jilli/ - Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    instagram.com/jelly_jilli/

    Девушку травили в соцсетях так сильно, что ей даже пришлось лечиться от депрессии

    25-летняя звезда корейской поп-музыки Солли найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Ее тело нашел менеджер, который и вызвал полицию и «скорую». Основная версия на данный момент – суицид. К такому предварительному выводу следствие пришло из-за скандала, произошедшего с девушкой несколько месяцев назад.

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    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    Звезда k-pop покончила с собой после секс-скандала в Корее
    instagram.com/jelly_jilli/

    На прямой трансляции в своем Instagram Солли «засветилась» без белья, после чего на нее обрушилась волна критики: в столь консервативной и радикальной стране (пусть это и не Северная Корея, а Южная, но все же) подобный несчастный случай считается позором и по сути равноценен демонстрации обнаженной груди. Девушку травили в соцсетях так сильно, что ей даже пришлось лечиться от депрессии, а месяц назад она объявила об уходе из музыки.

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