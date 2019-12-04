Брэд Питт рассказал о своем алкоголизме: «Я пытался сбежать от реальности»



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Брэд Питт дал интервью Энтони Хопкинсу

По словам актера, он видит особую смелость и красоту в том, чтобы признавать свои ошибки

Брэд Питт рассказал Энтони Хопкинсу о своих проблемах с алкоголем и прощении: 55-летний актер затронул эти темы в беседе для Interview Magazine. Когда Хопкинс упомянул, что, по слухам, Брэд страдал алкоголизмом, тот признал, что видел в крепких напитках способ побега из реальности. «Этим я вредил себе, пытаясь сбежать от всего», – ответил Питт и согласился со своим коллегой по фильмам «Легенды осени» и «Знакомьтесь, Джо Блэк» в том, что без алкоголя в то время жить он не мог.

По словам актера, он видит особую смелость и красоту в том, чтобы признавать свои ошибки: «Сейчас мы живем в мире, где все невероятно быстро судят других. Мы всегда уделяли много внимания ошибкам, но гораздо важнее, что человек делает после того, как их совершил: именно это многое о нем говорит. Мы все ошибаемся. Но что мы делаем дальше? Никого это не волнует, хотя для меня следующий шаг человека намного интереснее его ошибки». Напомним, ранее Питт признавался, что злоупотреблял алкоголем со времен учебы в колледже и смог взять зависимость под контроль только после развода с Анджелиной Джоли, в течение полутора лет посещая Общество анонимных алкоголиков.