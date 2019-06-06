Вера Брежнева призналась, что она не святая
Вера Брежнева
Супруга Константина Меладзе призналась во всех своих грехах
Популярная певица и экс-участница группы «Виа Гра» Вера Брежнева презентовала новый клип на песню «Я не святая». Композицию написал для певицы ее супруг - музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.
В ролике артистка появилась в сексапильном луке - черном блестящем боди, которое подчеркнуло грудь, бедра и тонкую талию артистки. Сверху Вера Брежнева надела кожаную черную косуху.
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