Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
Светлана Лобода
Украинская певица презентовала пятиминутный минифильм
Режиссером новой видеоработы Светланы Лободы стала ее продюсер Нателла Крапивина.
Как удалось узнать Scotch, съемки нового видео проходили в Португалии. В ролике украинская певица предстала в нескольких образах: брюнетки, девушки-ковбоя, соблазнительницы с розовыми волосами в леопардовом мини, танцующего скелета, которого не берут даже пули, и восточной красавицы Шахерезады.
В новом клипе есть все: откровенные танцы, захватывающий сюжет и, конечно же, главный герой, которого пытается соблазнить Светлана Лобода.
Стоит отметить, что за несколько часов новый видеоклип певицы набрал более одного миллиона просмотров на Youtube.