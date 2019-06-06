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    Шоу-биз

    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»

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    Светлана Лобода - Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Светлана Лобода

    Украинская певица презентовала пятиминутный минифильм

    Режиссером новой видеоработы Светланы Лободы стала ее продюсер Нателла Крапивина.

    Как удалось узнать Scotch, съемки нового видео проходили в Португалии.  В ролике украинская певица предстала в нескольких образах: брюнетки, девушки-ковбоя, соблазнительницы с розовыми волосами в леопардовом мини, танцующего скелета, которого не берут даже пули, и восточной красавицы Шахерезады.

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    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»
    Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»

    В новом клипе есть все: откровенные танцы,  захватывающий сюжет и, конечно же, главный герой, которого пытается соблазнить Светлана Лобода.

    Стоит отметить, что за несколько часов новый видеоклип певицы набрал более одного миллиона просмотров на Youtube.

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