Лобода презентовала горячий видеоклип на песню «Пуля-дура»



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Светлана Лобода

Украинская певица презентовала пятиминутный минифильм

Режиссером новой видеоработы Светланы Лободы стала ее продюсер Нателла Крапивина.

Как удалось узнать Scotch, съемки нового видео проходили в Португалии. В ролике украинская певица предстала в нескольких образах: брюнетки, девушки-ковбоя, соблазнительницы с розовыми волосами в леопардовом мини, танцующего скелета, которого не берут даже пули, и восточной красавицы Шахерезады.

В новом клипе есть все: откровенные танцы, захватывающий сюжет и, конечно же, главный герой, которого пытается соблазнить Светлана Лобода.

Стоит отметить, что за несколько часов новый видеоклип певицы набрал более одного миллиона просмотров на Youtube.