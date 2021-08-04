Звезда «Игры престолов» признался, что угодил в психушку после финала сериала

Последние эпизоды стали сложным испытанием для актера

В новом интервью Кит Харингтон подтвердил, что сделавший его знаменитым сериал «Игра престолов» стал причиной его попадания в рехаб в мае 2019-го. Тогда его публицист сообщил, что актеру потребовалась помощь в работе над личными проблемами. Кит отправился в реабилитационный центр перед финалом сериала, заставив поклонников поволноваться.

«Я прошел через проблемы с психикой после «Престолов». Думаю, это было напрямую связано с сутью шоу и с тем, что я делал годами. Нельзя постоянно жить под давлением», - признался Кит Харингтон.

Чтобы заняться собой, Харингтон взял перерыв в работе и решил вернуться в кино как раз к началу пандемии. Кит добавил, что из-за всеобщего внимания к Джону Сноу и окончанию сериала он боялся выходить на улицу. Последние эпизоды также стали для него испытанием: на съемках финальных сцен у актера случился нервный срыв.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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