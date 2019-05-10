Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala



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instagram / mimles

Cоздание одного глаза включало 200 этапов, а на его прорисовку требовалось не менее 30 минут

Одним из самых запоминающихся образов бала Института костюма Mеt Gala 2019, без сомнения, был выход Эзры Миллера. Образ актера - результат кропотливой работы визажиста и блогера Мими Чой. Она рассказала The Guardian, как делала макияж Миллера, и как создаются нарисованные оптические иллюзии. В инстаграме на Чой подписаны больше миллиона подписчиков.

Макияж начали делать в предрассветное время, в 4 утра, когда ни визажист, ни актер еще толком не проснулись. Подготовка к балу заняла около пяти часов, а на прорисовку каждого глаза ушло не менее 30 минут.

По словам Чой, создание одного глаза включает 200 этапов, однако ее метод «в значительной степени спонтанный». «Я ничего не рисую заранее. Я не делаю диаграммы лица. Мне нравится начинать с одного угла и смотреть, как идет дело», - говорит блогер.

Секрет гиперреализма Чой заключается в тщательном изучении не только радужки, но и всего глазного яблока, его теней и бликов. У карих радужек Миллера «немного больше красного», а белок его глаза в основном содержит желтый цвет, хотя обычно для этого используют серый. «Я смешала 20 различных тонов желтого, коричневого, серо-серого, бежевого и красного, чтобы сделать этот глаз белым. Многие люди пользуются просто белым», - говорит блогер.





Джерело: Esquire