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    Шоу-биз

    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala

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    instagram / mimles - Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    instagram / mimles

    Cоздание одного глаза включало 200 этапов, а на его прорисовку требовалось не менее 30 минут

    Одним из самых запоминающихся образов бала Института костюма Mеt Gala 2019, без сомнения, был выход Эзры Миллера. Образ актера - результат кропотливой работы визажиста и блогера Мими Чой. Она рассказала The Guardian, как делала макияж Миллера, и как создаются нарисованные оптические иллюзии. В инстаграме на Чой подписаны больше миллиона подписчиков.

    Макияж начали делать в предрассветное время, в 4 утра, когда ни визажист, ни актер еще толком не проснулись. Подготовка к балу заняла около пяти часов, а на прорисовку каждого глаза ушло не менее 30 минут.

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    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    Визажист Эзры Миллера рассказала, как создавался его «многоглазый» макияж для Met Gala
    instagram / mimles

    По словам Чой, создание одного глаза включает 200 этапов, однако ее метод «в значительной степени спонтанный». «Я ничего не рисую заранее. Я не делаю диаграммы лица. Мне нравится начинать с одного угла и смотреть, как идет дело», - говорит блогер.

    Секрет гиперреализма Чой заключается в тщательном изучении не только радужки, но и всего глазного яблока, его теней и бликов. У карих радужек Миллера «немного больше красного», а белок его глаза в основном содержит желтый цвет, хотя обычно для этого используют серый. «Я смешала 20 различных тонов желтого, коричневого, серо-серого, бежевого и красного, чтобы сделать этот глаз белым. Многие люди пользуются просто белым», - говорит блогер.

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    Джерело: Esquire

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