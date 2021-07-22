Бывшая девушка Кличко снова встречается с бойфрендом, отсидевшим срок за ее избиения

Актриса нарушила свое обещание выйти из абьюзивных отношений

Бывшая девушка Владимира Кличко актриса Хайден Панеттьери снова встречается со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который отбыл тюремный срок за неоднократные случаи ее избиения. Брайана приговорили к 45 дням за решеткой, а также назначили четыре года испытательного срока и обязательные курсы, на которых мужчине объяснят, чем плохо домашнее насилие.

Как сообщают источники из окружения Хайден, актриса нарушила свое обещание выйти из абьюзивных отношений и в очередной раз готова дать Хикерсону шанс. По данным E!News, пара вместе провела вечер в ресторане, танцуя и выпивая легкий алкоголь. Хикерсон сообщил, что пока они стараются общаться как друзья: «У нас большая общая история, и это первый шаг на пути к моему исправлению. Хайден позволила мне его сделать».

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.