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    Шоу-биз

    Восстала из пепла, как птица Феникс: певица Марина Одольская презентовала песню «Небо»

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    Марина Одольская - Восстала из пепла, как птица Феникс: певица Марина Одольская презентовала песню «Небо»
    Марина Одольская

    Украинская певица неожиданно заявила о себе, выпустив новый трек

    Певицу Марину Одольскую многие помнят со времен культовой программы «Территория А». Несмотря на былую популярность, артистка долгое время не радовала поклонников новыми хитами и как настоящая украинская женщина наслаждалась материнством. Но, в день всех влюбленных, певица решила сделать небольшой музыкальный подарок меломанам - презентовала композицию «Небо».

    По словам артистки, новая песня песня о том, что любовь - будто жизнь мифологической птицы Феникс: два человека живут, любят друг друга, но бывают  моменты, когда в отношениях наступает эмоциональный пик. Те моменты, когда любить больше уже нет сил. Но, как птица Феникс, чувства возрождаются и хочется жить, любить, творить вновь и вновь, взмывая ввысь!

    «Я сравниваю себя с легендарной птицей Феникс. В моей жизни, и творческой, и личной, было уже несколько циклов сгорания дотла и возрождения из пепла. Я никогда не опускала руки, всегда ставила цели и добивалась успеха. Так будет и в этот раз. В моей новой песне, я пою о силе любви, которая дарит желание жить и творить» - так прокомментировала выход нового трека певица.

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