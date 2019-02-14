Восстала из пепла, как птица Феникс: певица Марина Одольская презентовала песню «Небо»



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Марина Одольская

Украинская певица неожиданно заявила о себе, выпустив новый трек

Певицу Марину Одольскую многие помнят со времен культовой программы «Территория А». Несмотря на былую популярность, артистка долгое время не радовала поклонников новыми хитами и как настоящая украинская женщина наслаждалась материнством. Но, в день всех влюбленных, певица решила сделать небольшой музыкальный подарок меломанам - презентовала композицию «Небо».

По словам артистки, новая песня песня о том, что любовь - будто жизнь мифологической птицы Феникс: два человека живут, любят друг друга, но бывают моменты, когда в отношениях наступает эмоциональный пик. Те моменты, когда любить больше уже нет сил. Но, как птица Феникс, чувства возрождаются и хочется жить, любить, творить вновь и вновь, взмывая ввысь!

«Я сравниваю себя с легендарной птицей Феникс. В моей жизни, и творческой, и личной, было уже несколько циклов сгорания дотла и возрождения из пепла. Я никогда не опускала руки, всегда ставила цели и добивалась успеха. Так будет и в этот раз. В моей новой песне, я пою о силе любви, которая дарит желание жить и творить» - так прокомментировала выход нового трека певица.