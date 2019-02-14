Олег Винник показал настоящую «Роксолану»



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Олег Винник

Украинский артист сделал подарок своим поклонницам

Олег Винник представляет первоначальную и ранее неизвестную версию трека «Роксолана».

«Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию «Роксолана» такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл», - отмечает артист.

Как удалось узнать Scotch, на драматическую уже снят клип, который появится совсем скоро на Youtube и в эфире музыкальных каналов. Сюжет нового видео артист пока держит в секрете. Но по словам Винника, клип будет нести социальный характер, повествуя истории девушек-Роксолан о их жизни за границей.

Кроме того, поп-рок композиция «Роксолана» станет заглавной в новом стадионном туре Олега Винника, который стартует в мае 2019 года.