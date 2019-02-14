Вера Брежнева поделилась романтичным фото с мужем



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Украинская певица и экс-солистка группы «Виа Гры» поздравила фолловеров с праздником

Экс-солистка «Виа Гры» не удержалась от того, чтобы выложить нежное фото с супругом. В День святого Валентина она разместила черно-белый снимком с Константином Меладзе. Кадр был сделан на морском побережье, пара сидит спиной к объективу. «Люди, любите друг друга», — подписала снимок Вера Брежнева.





До этого лента певицы была заполнена фотографиями в купальнике. На пять дней Вера выбралась на Мальдивские острова, на которых давно мечтала побывать. Певица уже вернулась в Москву и признается, что очень скучает по райскому месту. «Ещё немного поскучаю по солнцу и океану… Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодно», — написала она.

Кстати, на отдыхе Брежнева встретилась со своей подругой Еленой Перминовой. Они с пользой проводили время на пляже. Утром купались и загорали, а вечером — тренировались. Певица и модель отметили, что, несмотря на шикарный зал в отеле, тренироваться на природе куда приятней.

Джерело: graziamagazine.ru