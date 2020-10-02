Хью Джекману пришлось раздеться догола в рекламе ботинок: обжигающее видео



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Голливудский актер Хью Джекман

Артист потерся задом о кресло в рекламе ботинок

Голливудский актер Хью Джекман снялся в рекламе ботинок, представ в кадре обнаженным. Ролик артист опубликовал в Instagram.

В клипе Джекман общается с представителем компании R.M. Williams, сидя в его кабинете голым и расхваливая ботинки. В конце ролика актер начинает тереться задом о стул, предлагая собеседнику сесть на его место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 1 Окт 2020 в 5:02 PDT

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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