Хью Джекману пришлось раздеться догола в рекламе ботинок: обжигающее видео
Артист потерся задом о кресло в рекламе ботинок
Голливудский актер Хью Джекман снялся в рекламе ботинок, представ в кадре обнаженным. Ролик артист опубликовал в Instagram.
В клипе Джекман общается с представителем компании R.M. Williams, сидя в его кабинете голым и расхваливая ботинки. В конце ролика актер начинает тереться задом о стул, предлагая собеседнику сесть на его место.
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