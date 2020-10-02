10 самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes. Кто они
За год все попавшие в рейтинг актрисы заработали $254 млн
Почти все участницы рейтинга получили большую часть доходов не от традиционного кинематографа, а от стриминговых сервисов и телевидения
Forbes представил рейтинг десяти актрис с самыми высокими доходами. В лидеры списка вырвалась звезда «Американской семейки» София Вергара, которая еще год назад занимала в нем вторую строчку.
Журнал оценил доход актрисы в $43 млн. Вергара завершила участие в комедийном сериале «Американская семейка», последний сезон которого вышел в апреле, и пополнила ряды судей конкурса «Америка ищет таланты». Помимо этого она выпустила собственную линейку джинсов для американской Walmart и сотрудничает с мебельным магазином Rooms To Go.
Второе место заняла Анджелина Джоли. Большую часть дохода ей принесла главная роль в предстоящем фильме Marvel «Красное уведомление». Замыкает тройку лидеров звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот, которая заработала в основном на сотрудничестве со стриминговыми сервисами.
Forbes отмечает, что за год все попавшие в рейтинг актрисы заработали $254 млн — на 20% меньше, чем лидеры прошлого года. При этом все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили существенную часть доходов не от традиционного кинематографа, а от стриминговых сервисов и телевидения.
Хотя Голливуд, вероятно, и приближается к достижению гендерного равенства в оплате труда, ему все еще есть к чему стремиться, отмечает журнал. Так, десятка самых высокооплачиваемых актеров-мужчин заработала за последний год $545,5 млн — почти вдвое больше своих коллег-женщин.
Вот как выглядит полный топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира:
София Вергара, доход — $43 млн;
Анджелина Джоли, доход — $35,5 млн;
Галь Гадот, доход — $31,5 млн;
Мелисса Маккарти, доход — $25 млн;
Мерил Стрип, доход — $24 млн;
Эмили Блант, доход — $22,5 млн;
Николь Кидман, доход — $22 млн;
Эллен Помпео, доход — $19 млн;
Элизабет Мосс, доход — $16 млн;
Виола Дэвис, доход — $15,5 млн.
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